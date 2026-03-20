Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Versammlungsgeschehen in der Mainzer Innenstadt-Fridays for Future

Mainz (ots)

Am heutigen Tag kam es in der Mainzer Innenstadt zu einem demonstrativen Aufzug der Gruppierung Fridays for Future. Die Versammlung begann mit einer Auftaktkundgebung, an der in der Spitze rund 600 Personen teilnahmen. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung hielt unter anderem eine deutschlandweit bekannte Klimaaktivistin eine Rede. Der anschließende Aufzug mit gleicher Teilnehmerzahl führte durch Teile der Mainzer Innenstadt. Während des Demonstrationszuges kam es vereinzelt zu unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet, diese beschränkten sich auf kurzfristige Sperrungen und Umleitungen entlang der Aufzugsstrecke. Die Polizei begleitete die Versammlung und traf entsprechende Verkehrsmaßnahmen. Thematischer Schwerpunkt der Versammlung war die anstehende Landtagswahl am kommenden Sonntag in Rheinland-Pfalz. Die Versammlung endete am Rheinufer mit einem musikalischen Beitrag. Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung friedlich und störungsfrei.

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