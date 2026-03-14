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POL-PDMZ: Versammlungen zu den Themen "Keine Nazis in die Parlamente" und "Die Landesregierung soll die Prüfung aller rechtsextremer Parteien durch das BVerfG unterstützen"

Mainz (ots)

Am heutigen Samstag, dem 14.03.2026, wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:50 Uhr die Versammlung "Keine Nazis in die Parlamente" in Form eines Aufzuges abgehalten. Der Aufzug führte durch die Mainzer Neustadt bis in das Bleichenviertel und endete im Kaiserpark. Hier nahmen ca. 250 Personen teil.

Im Anschluss fand im Kaiserpark vor dem Stadthaus die Versammlung "Die Landesregierung soll die Prüfung aller rechtsextremer Parteien durch das BVerfG unterstützen" statt. Hier nahmen in der Spitze ca. 550 Personen teil. Die Versammlung endete um ca. 15:30 Uhr. Beide Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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