POL-PDMZ: Leitpfosten herausgerissen - Täter gesucht - Zeugenaufruf
Jugenheim (ots)
Entlang der K15 ab Ortsausgang Jugenheium/Rheinhessen in Richtung Sprendlingen wurden ca. 80 Leitpfosten über eine Strecke von ca. 6 km augenscheinlich absichtlich gewaltsam aus ihren Verankerungen gerissen. Gemeldet wurde der Sachverhalt am 28.02.2026 gegen 15.30 Uhr. Die Schadenshöhe ist bisher noch unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher.
Polizeiinspektion Mainz 3
Regerstraße 10 55127 Mainz Tel: 06131 - 6534350 Mail: pimainz3@polizei.rlp.de
Polizeidirektion Mainz
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.mainz
