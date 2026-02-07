POL-PDMZ: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an Fahrzeugen
Mainz (ots)
Ein Passant meldet bei der Polizei insgesamt acht geparkte und beschädigte Fahrzeuge in der Göttelmannstraße in Fahrtrichtung Portlandstraße. Augenscheinlich wurde durch unbekannten Täter der Außenspiegel der Fahrer- oder Beifahrerseite abgetreten. Ein genauer Tatzeitraum ist nicht bekannt, allerdings wird ein Tatzeitraum zwischen Freitagabend (06.02.) und Samstagvormittag (07.02.) angenommen. Zeugen und Geschädigte können sich bei der aufnehmenden Polizeiinspektion Mainz 1 melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de
06131-6534150
www.polizei.rlp.de/pd.mainz
Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell