POL-PDMZ: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Mainz (ots) - In der Nacht von Freitag, den 30.01.2026, bis Samstag, den 31.01.2026 werden im Eisgrubweg mindestens 5 PKW willkürlich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 2500EUR geschätzt. Die Halter der Fahrzeuge können teilweise erreicht werden. Weitere Geschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten sich auf der PI Mainz 1 zu melden. (Tel. 06131 34150) Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mainz ...

mehr