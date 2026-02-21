Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Versammlung aufgrund des fehlenden Radweges zwischen Drais und Gonsenheim

Mainz (ots)

Am Samstag, 21.02.2026 gegen 15 Uhr versammelten sich mehrere Mainzer Bürger zu einer Fahrraddemo von Mainz-Gonsenheim nach Mainz-Drais. Grund für die Versammlung ist der nach ihrer Meinung fehlende Fahrradweg zwischen den genannten Stadtteilen entlang der L427. An der Demonstration beteiligten sich u. a. die Mobilitätsministerin Katrin Eder, die Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz, Janina Steinkrüger und der Ortsvorsteher von Mainz-Gonsenheim, Josef Aron, durch Redebeiträge im Vorfeld des Aufzugs. Insgesamt nahmen ca. 60 Personen mit ihren Fahrrädern an der Versammlung teil. Die Polizei begleitete die Versammlungsteilnehmenden hierbei. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell