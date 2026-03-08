POL-PDMZ: Versammlung zum Thema "Unterstützung für Proteste im Iran"
Mainz-Lerchenberg (ots)
Am heutigen Sonntag, dem 08.03.2026 wurde in der Zeit von 14.20 Uhr bis 16.10 Uhr eine Kundgebung zum Thema "Unterstützung für Proteste im Iran" vor dem Haupteingang des ZDF abgehalten. Die Kundgebung verlief friedlich und störungsfrei mit ca. 130 Teilnehmenden in der Spitze.
