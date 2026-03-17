Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße mit zwei Verletzten

Mainz, Kaiserstraße (ots)

Am Abend des 17.03.2026 kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 21 Jahre alten Motorradfahrer und einem 29-jähirgen Fahrradfahrer. Der Unfall ereignete sich auf der Kaiserstraße Ecke Schießgartenstraße in Mainz. Der Fahrradfahrer fuhr unvermittelt aus dem Kaiserpark auf die Fahrbahn der Kaiserstraße. Dort kam es auf dem mittleren Fahrstreifen der Kaiserstraße zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Fahrrad. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sowohl an dem Fahrrad, als auch an dem Motorrad entstand Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kaiserstraße ab der Neubrunnenstraße bis zur Schießgartenstraße für eine Dauer von knapp 30 Minuten gesperrt werden. Aufgrund der Sperrung kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Busse der Mainzer Verkehrsgesellschaft konnten in dieser Zeit die Kaiserstraße in Richtung Rheinstraße nicht befahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell