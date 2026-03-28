PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Angeschlossenes Pedelec in Mainz-Hechtsheim entwendet - Zeugenaufruf

Mainz (ots)

In der Fastradatraße in Mainz-Hechtsheim wurde am frühen Morgen des 26.03.2026 ein an einem Fahrradständer angeschlossenes schwarzes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der männliche Täter wurde videografiert und kann wie folgt beschrieben werden:

   - normale Statur
   - ca. 20-30 Jahre alt
   - dunkle schwarze Haare
   - Oberlippenbart / Drei-Tage-Bart
   - bekleidet mit schwarzem Oberteil, brauner Lederjacke, Jeans und 
     dunklen Schuhen

Zeugenaufruf:

Wer die beschriebene Person mit oder ohne Fahrrad oder die Tat selbst beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer

06131 6534350

in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren