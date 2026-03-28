Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Angeschlossenes Pedelec in Mainz-Hechtsheim entwendet - Zeugenaufruf

Mainz (ots)

In der Fastradatraße in Mainz-Hechtsheim wurde am frühen Morgen des 26.03.2026 ein an einem Fahrradständer angeschlossenes schwarzes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der männliche Täter wurde videografiert und kann wie folgt beschrieben werden:

- normale Statur - ca. 20-30 Jahre alt - dunkle schwarze Haare - Oberlippenbart / Drei-Tage-Bart - bekleidet mit schwarzem Oberteil, brauner Lederjacke, Jeans und dunklen Schuhen

Zeugenaufruf:

Wer die beschriebene Person mit oder ohne Fahrrad oder die Tat selbst beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer

06131 6534350

in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell