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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Streit in Mainz-Mombach eskaliert

Mainz (ots)

Am späten Donnerstagabend, 9. April 2026, kam es gegen 23:30 Uhr im Mainzer Stadtteil Mombach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Erwachsenen.

Die beiden Beteiligten hielten sich zuvor gemeinsam im Pfarrer-Bechtolsheimer-Weg auf, als sich aus bislang ungeklärten Gründen ein Streit entwickelte, der schließlich eskalierte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte einer der Beteiligten im Verlauf der Auseinandersetzung eine Pfefferspray-Pistole ein. Der Geschädigte erlitt hierdurch leichte Augenreizungen. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend zu Fuß vom Tatort.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestand nicht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an pimainz2@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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