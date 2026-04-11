Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Zeugenaufruf nach Hundebiss im Ober-Olmer Wald

Ober-Olm (ots)

Am Samstagabend, den 11.04.2026, kam es im Ober-Olmer Wald gegen 17:30 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein 40- jähriger Mann von einem fremden Hund gebissen und nicht unerheblich verletzt wurde. Der Geschädigte befand sich zum genannten Zeitpunkt auf einem Spaziergang und begegnete hierbei der bislang unbekannten Hundehalterin sowie deren Hund (groß, braun-weißes langes Fell, möglicherweise Bernhardiner). Nach Angaben eines Zeugen lief der Hund unvermittelt auf den Geschädigten zu und biss ihn in den Arm. Hierdurch erlitt dieser eine tiefe Bisswunde. Die Hundehalterin entfernte sich im Anschluss mit dem Hund von der Örtlichkeit, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen oder Hilfe zu leisten. Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre, ca. 170cm groß, schwarze Kleidung, neongrüner Rucksack.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Vorfall, zur Hundehalterin oder zum Hund geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 in Verbindung zu setzen.

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