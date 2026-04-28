Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss unterwegs
Kirchheim an der Weinstraße (ots)
Ein 63 Jahre alter Autofahrer wurde gestern (27.04.26) durch Polizeikräfte kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Dem 63-Jährigen wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.
Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.
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