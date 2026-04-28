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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss unterwegs
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Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Ein 63 Jahre alter Autofahrer wurde gestern (27.04.26) durch Polizeikräfte kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Dem 63-Jährigen wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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