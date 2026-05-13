Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Trickbetrüger unterwegs - Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Wurmberg (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben haben, haben eine Seniorin am Dienstagmittag in ihrer Wohnung bestohlen.

Nach bisherigem Kenntnisstand klingelte ein männlicher Unbekannter gegen 12:40 Uhr an der Wohnungstüre der Frau. Er gab sich als Vertreter der Stadtwerke aus, der einen Zählerstand ablesen wollte. Einen Ausweis konnte er nicht vorzeigen. Schließlich betrat der Mann ohne Erlaubnis die Wohnung und begab sich mit der Seniorin in ihr Badezimmer. Zeitgleich betrat ein zweiter Mann die Wohnung und entwendete aus dem Schlafzimmer mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Betrüger in unbekannte Richtung.

Die beiden Tatverdächtigen waren schwarz gekleidet und zwischen 170 cm und 180 cm groß. Einer der Männer war schlank, der zweite stämmig.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Uhlandstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor Haustürbetrügern schützen können:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Melanie Konrad, Pressestelle

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