Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Einsatzfahrt

Pforzheim (ots)

Sachschaden in Höhe von mindestens 56.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag auf der Bundesstraße 462 bei Klosterreichenbach.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich die Fahrerin eines Rettungswagens gegen 14:35 Uhr auf einer Einsatzfahrt in Richtung Schönmünzach. Nach eigenen Angaben schaltete sie am Ortsausgang Klosterreichenbach das Martinshorn aus und setzte die Fahrt lediglich unter Verwendung des Blaulichts fort.

Zeitgleich beabsichtigte der Fahrer eines Ford, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei achtete er offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Nach eigenen Angaben hatte der Mann vermutlich zudem keinen Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt.

Die Fahrerin des Rettungswagens ging offenbar davon aus, dass der vorausfahrende Ford das herannahende Einsatzfahrzeug bemerkt hatte und setzte zum Überholvorgang an. In diesem Moment bog der Ford nach links ab, wodurch es im Frontbereich beider Fahrzeuge zur Kollision kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Rettungswagen nach links abgewiesen, überfuhr auf dem Grundstück eines Anwohners drei massive Betonpoller samt Absperrkette und kam erst nach rund 85 Metern auf einem angrenzenden Wiesengrundstück stark beschädigt zum Stehen.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Insassen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Alexander Uhr, Pressestelle

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