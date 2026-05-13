Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Enzkreis) Neuenbürg - 4. Nachtrag zur Sonderkommission "Motor" nach Tötungsdelikt - Weitere Erkenntnisse und kriminalpolizeiliche Maßnahmen in Neuenbürg

Neuenbürg (ots)

Wie bereits in mehreren Pressemeldungen berichtet (zuletzt am 02.04.2026, siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6248565), wurde am Morgen des 25.02.2026 ein lebloser Mann aus dem Enzkreis in einem geparkten Fahrzeug in Neuenbürg aufgefunden. Die Gesamtumstände sprechen für ein Tötungsdelikt.

Die daraufhin eingerichtete Sonderkommission "Motor" und die Pforzheimer Staatsanwaltschaft vollstreckten nach akribischen Ermittlungen am 01.04.2026 mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen und Feststellungen der Rechtsmedizin belegen nunmehr, dass das 41-jährige Opfer erschossen wurde.

Zur Rekonstruktion der Tat führte die Sonderkommission "Motor" in Zusammenarbeit mit Ballistikern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, am Mittwochvormittag, 13.05.2026 verschiedene Maßnahmen am damaligen Leichenfundort durch. Der Parkplatz am Enzufer war aus diesem Grund mehrere Stunden abgesperrt.

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim

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