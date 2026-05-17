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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei auf einen Streich

Nordhausen, Arnoldstraße (ots)

Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen fiel am 17.05.2026 gegen 03:00 Uhr im Rahmen der Streifentätigkeit in der Arnoldstraße ein weibliches Duo fahrenderweise auf. Eine 21-jährige Frau führte einen E-Scooter,an welchem ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die weitere Kontrolle führte zu Zweifeln an der Fahrtüchtigkeit der jungen Dame. Ein Atemalkoholtest erbrachte stolze 1,22 Promille, zudem verlief noch ein Drogenvortest positiv.

Die 39 Jahre alte Begleiterin der E-Scooter-Fahrerin legte dann auch einen positiven Atemalkoholtest ab - mit 1,69 Promille war auch der Grenzwert zur Fahruntüchtigkeit bei der Radfahrerin überschritten.

Beiden Frauen wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils eine beweiserhebliche Blutprobe im Südharzklinikum entnommen. Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts auf Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet, die jüngere der beiden Damen muss sich auch wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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