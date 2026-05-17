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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fluchtversuch endet im hessischen Unterrieden

Bornhagen (ots)

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr sollte in Bornhagen/Thüringen ein Pkw Seat einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, gab der 19-jährige Fahrzeugführer jedoch Gas. Im Pkw befand sich noch ein 18-jähriger Beifahrer. Mit teils nicht angepasster Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise flüchtete der Pkw Seat in Richtung B27 bei Unterrieden/Hessen. Im hessischen Bereich überfuhr der Pkw Seat zwei rote Ampeln und kollidierte fast mit einem Trafohäuschen. Unter Hinzuziehung von Polizeikräften aus Hessen konnte das Fahrzeug schlussendlich auf einem Feldweg bei Unterrieden, nahe einem Radweg, einer Kontrolle unterzogen werden, da sich das Fahrzeug zuvor festgefahren hatte. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem stand dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zur Klärung der Fahrtauglichkeit wurde bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer eine gerichtsverwertbare Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt. Im Anschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Aufgrund seines riskanten Fluchtverhaltens wird sich der Fahrzeugführer neben Fahren ohne Fahrerlaubnis auch noch wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Genusses von berauschenden Mitteln verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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