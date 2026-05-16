Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb erkannt, besucht und Eigentümer Fahrrad übergeben

Mühlhausen (ots)

In den Morgenstunden vom Samstag öffnete ein Einkaufsmarkt in der Wanfrieder Straße die Räumlichkeiten für den Kundenverkehr. Ein 64jähriger Mann nutzte die frühe Stunde zum Einkaufen und stellte sein mitgeführtes Fahrrad vor dem Einkaufsmarkt ab. Diesen Umstand nutzte um 06:10 Uhr ein polizeibekannter 29jähriger Mann und entwendete das Fahrrad unter der wachsamen Linse einer Videoüberwachung. Nach Sichtung der Videoaufzeichnungen und weitergehender Ermittlungen, statteten die eingesetzten Beamten dem 29jährigen Dieb einen Besuch ab und stellten das Fahrrad sicher. Kurze Zeit später wurde es dem Eigentümer übergeben. Die kurzweilige Freude über das fremde Eigentum hielt bei dem 29jährigen Mann für weniger als 90 Minuten an. Das Fahrrad hatte einen Wert von 1.900 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

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