Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Der Hut des Anstoßes

Nordhausen, Landgrabenstraße (ots)

Im Rahmen des Nordhäuser Bahnhofsfestes gerieten am 15.05.2026 gegen 20:00 Uhr zwei 30 und 46 Jahre alte Männer in einen verbalen Streit. Hierbei soll es um den Umgang mit einem Hut gegangen sein, welcher auf dem Fest käuflich erworben wurde. Der Streit wurde derart körperlich, dass die Männer sich gegenseitig mit Schlägen traktierten. Eine medizinische Erstversorung vor Ort machte sich erforderlich. Gegen beide Beteiligten wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

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