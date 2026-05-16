PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Postbote auf der Flucht

Heringen / Helme (ots)

Am 15.05.2026 gegen 11:30 Uhr wurden Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen in die Philipp-Müller-Straße nach Heringen / Helme beordert. Eine 27-jährige Frau meldete die Beschädigung ihres Pkw durch einen Verkehrsunfall. Der Verursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Aufgrund von gelbem Fremdlack am beschädigten Fahrzeug und der Tatsache, dass die Postzustellung bereits erfolgt war, ergab sich ein Anfangsverdacht. In der Tat konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung ein Zustell-Fahrzeug mit korrespondierendem Schadensbild festgestellt werden. Der 29-jährige Fahrzeugführer legte einen positiven Drogenvortest ab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobe im Südharzklinikum Nordhausen angeordnet. Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 350,- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 13:00

    LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

    Heringen / Helme (ots) - Am 14.05.2026 kurz vor 2 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen in der Heringer Karl-Marx-Straße einen 20-jährigen Radfahrer. Dieser legte einen Atemalkoholtest mit dem stolzen Wert von 2,03 Promille ab. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Radfahrer für die Entnahme einer beweiserheblichen Blutprobe dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde entsprechend erstattet. ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:00

    LPI-NDH: Mann mit Machete springt aus dem Fenster ...

    Nordhausen (ots) - Am 14.05.2026 kurz nach 03:30 Uhr wurden Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen zum Haupteingang des Südharzklinikums beordert, um einen Sachverhalt von Bedrohung aufzunehmen. Im Außenbereich wurde ein 24-jähriger Mann angetroffen, der wild mit einer Machete umher fuchtelte. Das Krankenhauspersonal hat diesen Umstand rechtzeitig bemerkt und daher glücklicherweise die Tür gar nicht erst geöffnet. ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:23

    LPI-NDH: Kein Männertag ohne Ärger!

    Bottendorf / Roßleben-Wiehe (ots) - Infolge von Vatertagsfeierlichkeiten, trafen im Bereich der Kupferhütte zwei Personengruppen aufeinander. Unter einem fadenscheinigen Vorwand (die abgespielte Musik passte der einen Gruppe nicht) kam es zwischen diesen beiden Parteien alkoholbedingt zum Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Als Folge wurden durch die drei handelnden Täter insgesamt 7 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren