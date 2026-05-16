Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Postbote auf der Flucht

Heringen / Helme (ots)

Am 15.05.2026 gegen 11:30 Uhr wurden Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen in die Philipp-Müller-Straße nach Heringen / Helme beordert. Eine 27-jährige Frau meldete die Beschädigung ihres Pkw durch einen Verkehrsunfall. Der Verursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Aufgrund von gelbem Fremdlack am beschädigten Fahrzeug und der Tatsache, dass die Postzustellung bereits erfolgt war, ergab sich ein Anfangsverdacht. In der Tat konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung ein Zustell-Fahrzeug mit korrespondierendem Schadensbild festgestellt werden. Der 29-jährige Fahrzeugführer legte einen positiven Drogenvortest ab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobe im Südharzklinikum Nordhausen angeordnet. Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 350,- Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell