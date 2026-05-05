Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Warnung vor betrügerischen Anrufen "Falsche Bankmitarbeiter"

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 4.Mai, wurden der Polizei Mönchengladbach zwei Betrugsfälle im Zusammenhang mit "falschen Bankmitarbeitern" gemeldet.

Gegen 13 Uhr wurde eine Frau aus Mülfort von einer angeblichen Bankmitarbeiterin telefonisch kontaktiert. Unter dem Vorwand, ihre Bankkarte "sichern und überprüfen" zu müssen, wurde eine Abholung an ihrer Wohnanschrift angekündigt. Kurz darauf erschien eine bislang unbekannte Frau, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab. Die Seniorin übergab ihre Bankkarte samt PIN. Erst im Nachhinein wurde der Betrug erkannt. Trotz sofortiger Sperrung der Karte kam es bereits zu unberechtigten Abbuchungen.

Die Abholerin kann als etwa 1,60 - 1,70 Meter groß beschrieben werden. Sie ist von kräftiger Statur, hat mittellange blonde Haare und trug eine Brille.

In einem weiteren Fall am selben Tag, gegen 14.30 Uhr, erhielt eine Frau in Heyden einen ähnlichen Anruf. Ein angeblicher Bankmitarbeiter behauptete, eine unberechtigte Abbuchung festgestellt zu haben. Die Angerufene kündigte an, die Polizei zu informieren, woraufhin der Anrufer das Gespräch sofort beendete.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

Sie weist außerdem darauf hin:

Geben Sie niemals Ihre PIN oder Bankkarte an Dritte, auch nicht an vermeintliche Bankmitarbeiter, weiter.

Bankmitarbeiter holen keine Karten an der Haustür ab.

Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen vor angeblichen Abbuchungen gewarnt wird.

Beenden Sie solche Gespräche und kontaktieren Sie Ihre Bank über die offizielle Telefonnummer.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und holen Sie im Zweifel eine zweite Meinung z. B. von Familienmitgliedern ein.

Sperren Sie im Verdachtsfall sofort Ihre Karte (z. B. über den Sperr-Notruf 116 116).

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

Die Polizei bittet insbesondere ältere Menschen, wachsam zu sein und auch im Familien- oder Bekanntenkreis über diese Betrugsmasche zu sprechen. (ap)

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