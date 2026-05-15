Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kein Männertag ohne Ärger!

Bottendorf / Roßleben-Wiehe (ots)

Infolge von Vatertagsfeierlichkeiten, trafen im Bereich der Kupferhütte zwei Personengruppen aufeinander. Unter einem fadenscheinigen Vorwand (die abgespielte Musik passte der einen Gruppe nicht) kam es zwischen diesen beiden Parteien alkoholbedingt zum Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Als Folge wurden durch die drei handelnden Täter insgesamt 7 Personen aus der anderen Gruppe leicht verletzt.

Da die Identität der drei Tatverdächtigen nicht zweifelsfrei bekannt ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

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