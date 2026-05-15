PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein wildes Unterfangen mit weitreichenden Folgen

Bellstedt (ots)

Am Mittwoch Abend wurde gegen 19:00 Uhr eine Sachbeschädigungsanzeige durch die Beamten der PI Kyffhäuser aufgenommen. Durch bisher unbekannte Täter wurde das Wildgehege in Bellstedt beschädigt, so dass aus dem dort befindlichem Damwildrudel zehn Stück Damwild entweichen konnten. Die 9 Stück weibliches Damwild und der Zuchthirsch haben einen Gesamtwert von ca. 3.600EUR und wurden letztmalig im Bereich von Rockstedt gesichtet.

Die Polizei bittet speziell die Kraftfahrer darum, in diesem Bereich besondere Vorsicht walten zu lassen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zur Identität der Täter geben können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.05.2026 – 08:08

    LPI-NDH: Mopedfahrer ohne Helm bei Unfall leicht verletzt

    Schwobfeld (ots) - Am Mittwoch, 13.05.2026 gegen 15:15 Uhr machte ein 16-Jähriger mit seinem Moped in der Ortslage Schwobfeld eine Probefahrt. Dabei hatte er seinen Helm zuhause gelassen. In einer Kurve kam er dann auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw VW Golf zusammen. Der Mopedfahrer wurde glücklicherweise nur leicht am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus nach Heiligenstadt verbracht ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 17:06

    LPI-NDH: Gestohlenes Handy geortet und aufgefunden

    Nordhausen (ots) - Am Dienstagabend bemerkte eine 18-Jährige den Diebstahl ihres Mobiltelefons. Am Mittwoch konnte sie dieses orten und in der Halleschen Straße lokalisieren. Im Beisein der Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen wurde das Handy aufgefunden und herausgegeben. Die Geschädigte stellte das Fehlen der SIM-Karte fest. Bei der genaueren Nachschau bei der 16-jährigen Täterin wurde diese aufgefunden. Die ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 16:13

    LPI-NDH: Radfahrerin von Auto gerammt - Fahrer flüchtet

    Mühlhausen (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 7.40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Langensalzaer Landstraße. Ein derzeit unbekannter Autofahrer beabsichtigte in die Thomas-Müntzer-Straße einzufahren. Eine 25-jährige Radfahrerin mit angehangenen Kinderwagen-Anhänger querte bei einem auch für sie grünen Lichtzeichen die Fahrbahn der Thomas-Müntzer-Straße und war dem Pkw-Fahrer gegenüber vorfahrtsberechtigt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren