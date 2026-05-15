Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein wildes Unterfangen mit weitreichenden Folgen

Bellstedt (ots)

Am Mittwoch Abend wurde gegen 19:00 Uhr eine Sachbeschädigungsanzeige durch die Beamten der PI Kyffhäuser aufgenommen. Durch bisher unbekannte Täter wurde das Wildgehege in Bellstedt beschädigt, so dass aus dem dort befindlichem Damwildrudel zehn Stück Damwild entweichen konnten. Die 9 Stück weibliches Damwild und der Zuchthirsch haben einen Gesamtwert von ca. 3.600EUR und wurden letztmalig im Bereich von Rockstedt gesichtet.

Die Polizei bittet speziell die Kraftfahrer darum, in diesem Bereich besondere Vorsicht walten zu lassen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zur Identität der Täter geben können.

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