PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin von Auto gerammt - Fahrer flüchtet

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 7.40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Langensalzaer Landstraße. Ein derzeit unbekannter Autofahrer beabsichtigte in die Thomas-Müntzer-Straße einzufahren. Eine 25-jährige Radfahrerin mit angehangenen Kinderwagen-Anhänger querte bei einem auch für sie grünen Lichtzeichen die Fahrbahn der Thomas-Müntzer-Straße und war dem Pkw-Fahrer gegenüber vorfahrtsberechtigt. Hierauf achtete der Fahrer vermutlich nicht ausreichend und kollidierte mit der Radfahrerin, die hierbei stürzte und sich verletzte.

Der flüchtige Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - höheren Alters
   - graue Haare
   - trug eine Brille
   - helles Oberteil
   - grau-grüner Pkw
   - vermutlich eine Limousine

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls sowie wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0118244

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 16:11

    LPI-NDH: Gasflaschen im Visier von Einbrechern

    Bad Langensalza (ots) - In der Tonnaer Straße drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle ein, nachdem sie zuvor einen Zaun überstiegen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag 17.30 Uhr bis Mittwoch 6.30 Uhr. Die Täter erlangten auf dem Beutezug mehr als zwanzig Gasflaschen mit unterschiedlichen Füllständen und Baumaterialien in unbekannter Höhe. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 16:10

    LPI-NDH: Rangelei bis der Schlüssel bricht und das Hemd reißt

    Bad Langensalza (ots) - Am Fliegerhorst kam es am Mittwoch gegen 7 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, die zunehmend handgreiflich wurde. Im Zuge des Streits zerriss bei einer Streitpartei, einem 54-jährigen Lkw-Fahrer, das Hemd. Bei dem 48-jährigen Autofahrer war der Sachschaden indes bedeutender, da der ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 16:09

    LPI-NDH: Graffiti an Supermarkt

    Bad Langensalza (ots) - Derzeit Unbekannte brachten in der Zeit von Freitag 8 Uhr bis Dienstag 14 Uhr mehrere Graffiti an der Fassade eines Supermarktes an. Einige dieser Schmierereien werden aufgrund des Inhalts als politisch motivierte Straftaten bewertet. Neben den politischen Statements wurden auch männliche Genitalien veranschaulicht dargestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren