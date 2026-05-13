Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin von Auto gerammt - Fahrer flüchtet

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 7.40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Langensalzaer Landstraße. Ein derzeit unbekannter Autofahrer beabsichtigte in die Thomas-Müntzer-Straße einzufahren. Eine 25-jährige Radfahrerin mit angehangenen Kinderwagen-Anhänger querte bei einem auch für sie grünen Lichtzeichen die Fahrbahn der Thomas-Müntzer-Straße und war dem Pkw-Fahrer gegenüber vorfahrtsberechtigt. Hierauf achtete der Fahrer vermutlich nicht ausreichend und kollidierte mit der Radfahrerin, die hierbei stürzte und sich verletzte.

Der flüchtige Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - höheren Alters - graue Haare - trug eine Brille - helles Oberteil - grau-grüner Pkw - vermutlich eine Limousine

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls sowie wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0118244

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