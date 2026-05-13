Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gasflaschen im Visier von Einbrechern
Bad Langensalza (ots)
In der Tonnaer Straße drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle ein, nachdem sie zuvor einen Zaun überstiegen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag 17.30 Uhr bis Mittwoch 6.30 Uhr. Die Täter erlangten auf dem Beutezug mehr als zwanzig Gasflaschen mit unterschiedlichen Füllständen und Baumaterialien in unbekannter Höhe.
Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.
Aktenzeichen: 0118154
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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