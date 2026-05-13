Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rangelei bis der Schlüssel bricht und das Hemd reißt

Bad Langensalza (ots)

Am Fliegerhorst kam es am Mittwoch gegen 7 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, die zunehmend handgreiflich wurde. Im Zuge des Streits zerriss bei einer Streitpartei, einem 54-jährigen Lkw-Fahrer, das Hemd. Bei dem 48-jährigen Autofahrer war der Sachschaden indes bedeutender, da der Fahrzeugschlüssel abbrach und sich so das Lenkradschloss arretierte und der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Beide Streitparteien konnten durch die Beamten beruhigt werden. Ermittlungsverfahren wegen den begangenen Körperverletzungen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell