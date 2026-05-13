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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Parkplatzunfall - Wer kann Hinweise geben?

Westhausen (ots)

In der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Mittwoch 10 Uhr ereignete sich im Wiesenweg auf dem Parkplatz nahe einer Kindertagesstätte ein Verkehrsunfall, bei dem ein Audi beschädigt wurde. Vermutlich kollidierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug mit der Fahrerseite des Audis und entfernte sich anschließend pflichtwidrig in unbekannte Richtung vom Unfallort. Es entstand an dem Fahrzeug des Unfallgeschädigten ein Sachschaden von mehr als eintausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem derzeit unbekannten Unfallbeteiligten geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0118386

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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