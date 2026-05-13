Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrer unter Einfluss berauschender Mittel
Hornsömmern (ots)
Am Dienstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich den Fahrer eines Renault in der Hauptstraße. Im Rahmen eines Drogenvortests erhärtete sich der Verdacht, dass der 25-Jährige vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumierte. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme zur gerichtsverwertbaren Dokumentation des Einflusses der berauschenden Mittel.
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