Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mann bei Ladendiebstahl erwischt
Leinefelde (ots)
Ein 23-Jähriger wurde am Dienstagabend bei einem Ladendiebstahl in der Herderstraße erwischt. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzu gerufen. Der Mann hatte zuvor versucht Waren im Wert von mehr als 70 Euro ohne diese zu bezahlen, aus dem Geschäft zu schmuggeln.
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