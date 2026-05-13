LPI-NDH: Mann bei Ladendiebstahl erwischt

Sondershausen (ots) - Am Dienstag kam es dem Parkhaus einer zugehörigen Galerie am Lohberg zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich bog ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug im zu engen Bogen innerhalb des Parkhauses ab. Der Unfallort befand sich in der ersten Etage in der Nähe des Eingangsbereiches. Hierbei kam es zur Kollision mit einem geparkten Mercedes eines Sondershäusers. Anschließend ...

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