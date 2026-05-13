Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einstiche in Fahrradreifen - Sachbeschädigungen vor Spielothek

Nordhausen (ots)

Am Dienstag machte sich ein 36-Jähriger an zwei Fahrrädern vor einer Nordhäuser Spielothek zu schaffen. In der Bochumer Straße stach er auf alle vier Reifen der Fahrräder ein. Anschließend entfernte sich der Mann in einem Auto und beleidigte einen der Geschädigten mit ehrverletzenden Worten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein.

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