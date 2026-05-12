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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision in Parkhaus geflüchtet

Sondershausen (ots)

Am Dienstag kam es dem Parkhaus einer zugehörigen Galerie am Lohberg zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich bog ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug im zu engen Bogen innerhalb des Parkhauses ab. Der Unfallort befand sich in der ersten Etage in der Nähe des Eingangsbereiches. Hierbei kam es zur Kollision mit einem geparkten Mercedes eines Sondershäusers. Anschließend entfernte sich derjenige entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem beteiligten Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0117580

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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