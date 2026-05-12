Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrottdiebe mit prall beladenen Bollerwagen gestellt

Mühlhausen (ots)

Am Montagabend teilte der Mitarbeiter einer Deponie in der Aemilienhäuser Straße mit, dass sich zwei Personen unberechtigt auf dem Betriebsgelände aufhielten. Durch die sofort am Einsatzort eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich, konnten beide Täter festgestellt werden. Die 37-jährige Frau und ihr 49-jähriger männlicher Komplize konnten mit zwei Bollerwagen gestellt werden. Diese waren prall gefüllt mit Buntmetallen und Elektroschrott.

Das Beutegut wurde den Tätern abgenommen - den Heimweg traten sie dennoch mit einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl im Gepäck an.

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