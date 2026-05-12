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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter-Fahrerin kontrolliert - Blutprobenentnahme erfolgt

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kontrollierten Beate des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Leimbacher Straße die Fahrerin eines Elektrorollers. Ein durchgeführter Drogenvortest bei der 46-Jährigen verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmittel vor Fahrtantritt. Zur gerichtsverwertbaren Dokumentation des Einflusses der Drogen wurde im nahegelegenen Klinikum eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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