LPI-NDH: E-Scooter-Fahrerin kontrolliert - Blutprobenentnahme erfolgt

Gernrode (ots) - Am Dienstagmorgen kam es auf einem Betriebsgelände in der Bahnhofstraße zu einem umfangreichen Einsatz für die Kameraden der Feuerwehr. Gegen 10.20 Uhr war es vermutlich in einem Holzspähnetrockner zu einer Verpuffung gekommen und in der weiteren Folge zu einem Brand. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten kam es zu keinem offenen Feuer, das auf die Gebäudesubstand des Betriebs für Robustbauelemente ...

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