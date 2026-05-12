Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter-Fahrerin kontrolliert - Blutprobenentnahme erfolgt
Nordhausen (ots)
Am Dienstag kontrollierten Beate des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Leimbacher Straße die Fahrerin eines Elektrorollers. Ein durchgeführter Drogenvortest bei der 46-Jährigen verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmittel vor Fahrtantritt. Zur gerichtsverwertbaren Dokumentation des Einflusses der Drogen wurde im nahegelegenen Klinikum eine Blutprobenentnahme durchgeführt.
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