Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Tank geplündert - Dieseldiebe im Südeichsfeld aktiv

Lengenfeld unterm Stein (ots)

In der Zeit von Freitag 15.30 Uhr bis Montag 19.50 Uhr sahen es Kraftstoffdiebe auf den Tankinhalt eines Lkw abgesehen, der zur Tatzeit in der Hauptstraße parkte, ab. Die Unbekannten öffneten gewaltsam den Tankverschluss des Fahrzeugs und erbeuteten eine derzeit nicht bekannte Menge an Diesel aus dem Tank, der mehrere hundert Liter fasst. Der entstandene Beuteschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls ein und suchen Zeugen, die Angaben zu den Tätern und der Tat machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0116891

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