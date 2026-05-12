Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Männer dringen in Haus ein und werden erwischt

Mühlhausen (ots)

Zwei Männer im alter von 26 und 35 Jahren drangen am Dienstag in der Ammerstraße gegen 5 Uhr in ein Mehrfamilienhaus gewaltsam ein. Zunächst schlug einer der Männer die Verglasung an der Haustür ein und verletzte sich an den Glassplittern. Anschließen gelangten die Männer gezielt an die Wohnung eines Hausbewohners. Hier wurde die Wohnungstür aufgebrochen und die Männer betraten die Wohnung. Durch die unmittelbare Alarmierung der Polizei durch Hausbewohner konnten die Männer gestellt werden. Gegen sie wird wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruches ermittelt.

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