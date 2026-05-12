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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehreinsatz auf Betriebsgelände

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 01.35 Uhr zu dem Alarmeinlauf von einer Brandmeldeanlage in einem Betrieb Unterm Hünenstein. Sofort rücken Kameraden der Feuerwehr an, um die Ursache des vermuteten Brandes zu bekämpfen. Schnell ließ sich feststellen, dass die Meldeanlage aus dem Bereich einer Filteranlage den Brand meldete. Bei der technischen Anlage kam es vermutlich im laufenden Betrieb zu einer Rauchentwicklung und einem Schwelbrand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann gegenwärtig nicht genau festgestellt werden. Bis etwa 3 Uhr dauerte der Einsatz, bei dem keine Personenschäden zu beklagen waren, an.

Ersten Ermittlungen nach gilt eine technische Ursache, die zum Brand führte, als wahrscheinlich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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