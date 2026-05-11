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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall mit Pkw

Herbsleben (ots)

Am Montag, gegen 10:50 Uhr, beabsichtige eine 48-jährige Skodafahrerin aus der Diakonatsgasse nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Als sie bereits auf der Hauptstraße war und ihren Abbiegevorgang so gut wie beendet hatte, nähert sich ein 43-Jähriger mit einem Motorrad. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidiert in der Folge mit dem Skoda und kam zu Fall. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Ein Drogenvortest verwies bei ihm auf den möglichen Konsum von Betäubungsmittel. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zu dem Motorrad gehörte.

Bei dem Motorradfahrer wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt das angebrachte Kennzeichen sichergestellt. Die Verletzungen des Motorradfahrers wurden im Krankenhaus behandelt. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten entsprechende Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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