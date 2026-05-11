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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verteilerkasten der Telekom beschädigt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Montag beschädigten Unbekannte am Kreisverkehr in der Wagenstedter Straße einen Verteilerkasten der Telekom. Dieser wurde aus seiner Halterung gedrückt und umgestoßen. Der darunterliegende offene Schacht wurde durch den Bauhof gesichert. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Verursacher.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0116052

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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