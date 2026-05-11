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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 27-Jähriger traktiert seinen Hund und leistet Widerstand

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend wurde die Polizei in die Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße gerufen, da dort ein Mann seinen Hund beim Spazierengehen, mehrfach mit der Hundeleine traktiert hat. Als Passanten den Mann daraufhin ansprachen, bedrohte der Mann diese. Vor Ort wurde der 27-Jährige mit einem Hund der Rasse Boxer angetroffen. Während der Kontrolle war der Mann unkooperativ und leistete erheblichen Widerstand. Ein Beamter wurde während des Einsatzes leicht verletzt. Der Hund wurde durch das Tierheim in Obhut genommen.

Da bei dem Mann der Verdacht bestand, dass er vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutprobenentnahme im nächstgelegenen Klinikum durchgeführt, um den Zustand des 27-Jährigen gerichtsverwertbar zu dokumentieren.

Zeugen, die den Mann dabei beobachteten, wie er den Hund traktierte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0115775

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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