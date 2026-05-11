Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdacht eines Konzertes der rechtsradikalen Szene - umfangreiche Einsatzmaßnahmen durch Thüringer Polizei

Fretterode (ots)

Durch Beamte der Thüringer Polizei wurden am Samstag in Fretterode, im Eichsfeldkreis, umfangreiche Einsatzmaßnahmen umgesetzt. Nach dem Bekanntwerden, dass in der Ortslage ein Konzert einer Band mit Bezügen in die rechtsradikale Szene stattfinden sollte, gliederte die Polizeiinspektion Eichsfeld umgehend einen Einsatz mit Kräften aus der Thüringer Landespolizei.

Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen verdichteten sich die Informationen, dass ein solches Konzert bei einer bekannten Person des rechtsextremen Spektrums stattfinden sollte. Durch das hinzuziehen weiterer Polizeikräfte aus dem Freistaat wurden im Einsatzzeitraum zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 1.15 Uhr insgesamt 27 Personen, die eine Teilnahme an einem Konzert begründeten, abgewiesen und entsprechende Platzverweise ausgesprochen. Den polizeilichen Maßnahmen leisteten alle Betroffenen Folge.

Im Rahmen der Einsatzbewältigung wurden keine strafbaren Handlungen festgestellt, sodass keine Ermittlungsverfahren eingeleitet werden mussten.

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