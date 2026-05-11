Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schneller als die Polizei erlaubt - BMW-Fahrer wird zu Fußgänger

Görsbach (ots)

In der Ortslage des Dorfes an der Goldenen Aue, die von der Landstraße 3080 durchzogen wird, betreiben Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung am Sonntag eine Geschwindigkeitskontrollstelle. Bei erlaubten 50 km/h wurden im Kontrollzeitrum mehr als 700 Fahrzeuge festgestellt. Knapp 60 von ihnen waren zu schnell unterwegs. Jeder dritte Temposünder hat ein Bußgeldverfahren in Verbindung mit Punkten in der Verkehrssünderkartei zu erwarten. Zwei Fahrer müssen demnächst gar zu Fuß gehen, da sie ein Fahrverbot erwarten. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Fahrer eines BMW. Bei dem Auslösen der Messanlage fertigte diese ein Bild des Lenkers an, der sein Fahrzeug mit 122 km/h durch den Ort steuerte und somit 72 km/h zu schnell unterwegs war.

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