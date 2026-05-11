Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw und Pkw kollidieren miteinander

Bad Frankenhausen (ots)

Auf der Landstraße 1172 kam es am Montagmorgen gegen 7 Uhr, zwischen Bad Frankenhausen und Rottleben, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Ersten Erkenntnissen nach kam der Lkw in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Opel. Anschließend kollidierten die Fahrzeuge mit den Schutzplanken. Der Lkw der Bundeswehr geriet anschließend in den Straßengraben und kippte um. Beide Fahrzeugführer kamen in umliegende Kliniken zur weiteren medizinischen Versorgung. Zur genauen Unfallursache hat die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Ermittlungen aufgenommen.

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