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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrerin kollidierte mit parkendem Auto und verletzt sich

Sondershausen (ots)

In der Greußener Straße ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Mopedfahrerin in einer Linkskurve mit einem parkenden Auto. Hierbei verletzte sich die 16-Jährige leicht. An dem Pkw und dem Moped entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von etwa 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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