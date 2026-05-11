Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mopedfahrerin kollidierte mit parkendem Auto und verletzt sich
Sondershausen (ots)
In der Greußener Straße ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Mopedfahrerin in einer Linkskurve mit einem parkenden Auto. Hierbei verletzte sich die 16-Jährige leicht. An dem Pkw und dem Moped entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von etwa 2000 Euro.
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