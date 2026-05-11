Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer landet auf Motorhaube

Schlotheim (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein Radfahrer den Gehweg in der Gartenstraße in Richtung An der Mühle. In der Straße An der Mühle tastete sich ein Volkswagenfahrer in den Einmündungsbereich. Als sich beide Verkehrsteilnehmer wahrgenommen hatten, leiteten sie eine Vollbremsung ein. Hierbei fiel der Radfahrer über den Lenker und stürzte auf die Motorhaube des Pkw. Er zog sich dabei Verletzungen zu. An dem Fahrrad sowie dem Pkw entstanden Sachschäden.

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