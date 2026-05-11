LPI-NDH: Radfahrer kollidieren - Frau verletzt

Schlotheim (ots) - Am Montagmorgen befuhr ein Radfahrer den Gehweg in der Gartenstraße in Richtung An der Mühle. In der Straße An der Mühle tastete sich ein Volkswagenfahrer in den Einmündungsbereich. Als sich beide Verkehrsteilnehmer wahrgenommen hatten, leiteten sie eine Vollbremsung ein. Hierbei fiel der Radfahrer über den Lenker und stürzte auf die Motorhaube des Pkw. Er zog sich dabei Verletzungen zu. An dem ...

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