LPI-NDH: Radfahrer und Motorradfahrer kollidieren - zwei Verletzte

Bodenrode (ots) - Auf dem Leine-Heide-Radfernweg kam es am Sonntag gegen 13.50 Uhr zu einem Unfall, an dem zwei Radfahrer beteiligt waren. Ersten Erkenntnissen zufolge berührten sich die Fahrräder an den Lenkern beim Nebeneinanderfahren, sodass eine 39-Jährige stürzte und sich Verletzungen zuzog. Sie wurde in ein Klinikum zur medizinischen Behandlung gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ...

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