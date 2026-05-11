Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer und Motorradfahrer kollidieren - zwei Verletzte
Bad Langensalza (ots)
Die Poststraße befuhren auf Höhe einer Tankstelle ein Motorradfahrer hinter einem Fahrradfahrer. Der Vorausfahrende beabsichtigte nach links abzubiegen, ohne dieses mit einem Handzeichen anzuzeigen. Kurz zuvor setzte der 58-jährige Fahrer des Motorrades zum Überholen des Fahrradfahrers an. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, welche sich beide bei den anschließenden Stürzen verletzten.
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