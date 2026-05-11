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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer und Motorradfahrer kollidieren - zwei Verletzte

Bad Langensalza (ots)

Die Poststraße befuhren auf Höhe einer Tankstelle ein Motorradfahrer hinter einem Fahrradfahrer. Der Vorausfahrende beabsichtigte nach links abzubiegen, ohne dieses mit einem Handzeichen anzuzeigen. Kurz zuvor setzte der 58-jährige Fahrer des Motorrades zum Überholen des Fahrradfahrers an. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, welche sich beide bei den anschließenden Stürzen verletzten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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