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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, den 30. April, wurde zwischen 10 Uhr und 11.55 Uhr, an der Zufahrt eines Baumarktes in der Flinsberger Straße, ein Torpfosten durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Angaben zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Verursacher.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0106688

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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