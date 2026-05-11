PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer fährt gegen Traktoranhänger und verletzt sich

Donndorf (ots)

Am Sonntag, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger die Bahnhofstraße in Richtung Wiehesche Straße. An der Kreuzung beabsichtigt er in die Kölledaer Straße weiterzufahren. Während er die Kreuzung überquerte, näherte sich aus Richtung Nausitz ein 16-jähriger Simson-Fahrer. Dieser kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Traktoranhänger. Durch den Aufprall stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich. An dem Moped und dem Traktoranhänger entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 12:25

    LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstag, den 30. April, wurde zwischen 10 Uhr und 11.55 Uhr, an der Zufahrt eines Baumarktes in der Flinsberger Straße, ein Torpfosten durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Angaben zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:09

    LPI-NDH: Radfahrer und Motorradfahrer kollidieren - zwei Verletzte

    Bad Langensalza (ots) - Die Poststraße befuhren auf Höhe einer Tankstelle ein Motorradfahrer hinter einem Fahrradfahrer. Der Vorausfahrende beabsichtigte nach links abzubiegen, ohne dieses mit einem Handzeichen anzuzeigen. Kurz zuvor setzte der 58-jährige Fahrer des Motorrades zum Überholen des Fahrradfahrers an. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren