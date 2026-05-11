Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer fährt gegen Traktoranhänger und verletzt sich

Donndorf (ots)

Am Sonntag, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger die Bahnhofstraße in Richtung Wiehesche Straße. An der Kreuzung beabsichtigt er in die Kölledaer Straße weiterzufahren. Während er die Kreuzung überquerte, näherte sich aus Richtung Nausitz ein 16-jähriger Simson-Fahrer. Dieser kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Traktoranhänger. Durch den Aufprall stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich. An dem Moped und dem Traktoranhänger entstanden Sachschäden.

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