Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses durch vermutlichen technischen Defekt

Landkreis Fulda (ots)

Am Donnerstagabend (30.04.), kam es gegen 19.30 Uhr zu einer Verpuffung eines Badezimmerlüfters in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gersfeld / Rhön. Der 44-Jährige Bewohner der Wohnung befand sich im Badezimmer, als unvermittelt die eingebaute Lüftung über ihm verpuffte. Dadurch entstand ein Brand, welcher über die Lüftungsrohre die darüberliegende Wohnung sowie seine eigene Wohnung beschädigte. Durch den Brand wurde ein Wasserrohr im Mehrfamilienhaus beschädigt, welches u.a. zur Unbewohnbarkeit mehrerer Wohnungen führte. Der Bewohner der vom Brand betroffenen Wohnung, seine 43-Jährige Ehefrau sowie weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Hausbewohner, die vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, werden zunächst bei anderen Familienmitgliedern und Bekannten untergebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Gersfeld sowie den umliegenden Ortsteilen mit insgesamt 40 Einsatzkräften, ein RTW und die Polizei Hilders. Es entstand ein Gebäudeschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, i.A. POK Mück.

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