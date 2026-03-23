Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Eine 52-jährige Hyundai-Fahrerin übersah am Montag, gegen 8:45 Uhr, beim Anfahren vom Fahrbahnrand der Edmund-Kohler-Straße einen dort heranfahrenden VW einer 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Kasse aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen Freitag, 13:15 Uhr und Montag, 10:10 Uhr, eine Kasse einer öffentlichen Toilette in einem Gebäude in der Gmünder Straße auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Rainau/Weiler: Brand eines Strommasten

Vermutlich ein technischer Defekt löste am Montag, gegen 5 Uhr, einen Brand an einem Strommasten in der Ortsstraße aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

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