Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte zerschneiden Zaun und erbeuten Buntmetalle

Artern (ots)

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Firmengelände in der Otto-Brünner-Straße Edelstahlteile, Kabel und Elektroschrott im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Unbekannten versuchten das Haupttor aufzuhebeln, was aber misslang. In der Folge wurden mehrere Metallzaunfelder aufgeschnitten und das Gelände mit einem Kraftfahrzeug befahren, um das Beutegut aufzuladen.

Neben dem Beuteschaden entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach den Tätern. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 bei der Polizei in Artern zu melden.

Aktenzeichen: 0116224

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