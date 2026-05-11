PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte zerschneiden Zaun und erbeuten Buntmetalle

Artern (ots)

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Firmengelände in der Otto-Brünner-Straße Edelstahlteile, Kabel und Elektroschrott im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Unbekannten versuchten das Haupttor aufzuhebeln, was aber misslang. In der Folge wurden mehrere Metallzaunfelder aufgeschnitten und das Gelände mit einem Kraftfahrzeug befahren, um das Beutegut aufzuladen.

Neben dem Beuteschaden entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach den Tätern. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 bei der Polizei in Artern zu melden.

Aktenzeichen: 0116224

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 16:41

    LPI-NDH: Verteilerkasten der Telekom beschädigt

    Mühlhausen (ots) - In der Nacht zu Montag beschädigten Unbekannte am Kreisverkehr in der Wagenstedter Straße einen Verteilerkasten der Telekom. Dieser wurde aus seiner Halterung gedrückt und umgestoßen. Der darunterliegende offene Schacht wurde durch den Bauhof gesichert. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Verursacher. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:36

    LPI-NDH: 27-Jähriger traktiert seinen Hund und leistet Widerstand

    Nordhausen (ots) - Am Sonntagabend wurde die Polizei in die Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße gerufen, da dort ein Mann seinen Hund beim Spazierengehen, mehrfach mit der Hundeleine traktiert hat. Als Passanten den Mann daraufhin ansprachen, bedrohte der Mann diese. Vor Ort wurde der 27-Jährige mit einem Hund der Rasse Boxer angetroffen. Während der Kontrolle war der Mann unkooperativ und leistete erheblichen Widerstand. ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:28

    LPI-NDH: Mopedfahrer fährt gegen Traktoranhänger und verletzt sich

    Donndorf (ots) - Am Sonntag, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger die Bahnhofstraße in Richtung Wiehesche Straße. An der Kreuzung beabsichtigt er in die Kölledaer Straße weiterzufahren. Während er die Kreuzung überquerte, näherte sich aus Richtung Nausitz ein 16-jähriger Simson-Fahrer. Dieser kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren